Son dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! 35 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Ankara'da polis ve MİT Bölge Başkanlığınca yapılan saha ve analiz çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, emniyetin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) çalışmaları sonucu DEAŞ terör örgütüyle irtibatı tespit edilen 35 Irak uyruklu, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığı, saha ve analiz çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda, kentte DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler elde edilen 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti yapılan operasyonda 35 Irak uyruklu, yakalanarak, gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.