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Son dakika: AK Parti'den Hayvan Hakları Yasa Tasarısı açıklaması

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Giriş: 01.07.2021 12:27
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz." ifadelerine yer verdi. Ünal, "Hayvanlar bir mal olmaktan çıkarılıp canlı haline getirildi" şeklinde konuştu.
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Hayvan Hakları Yasa Tasarısı
Hayvan Hakları Yasa Tasarısı
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