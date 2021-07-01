01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika: AK Parti'den Hayvan Hakları Yasa Tasarısı açıklaması
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal yaptığı açıklamada "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız Hayvanları Koruma Kanun teklifimizi bugün TBMM Başkanlığına sunuyoruz." ifadelerine yer verdi. Ünal, "Hayvanlar bir mal olmaktan çıkarılıp canlı haline getirildi" şeklinde konuştu.