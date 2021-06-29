29 Haziran 2021, Salı
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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Elmalı Davası' açıklaması
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada bakanlık avukatlarının sanıkların tahliyelerine karşı itirazda bulunduğunu, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.