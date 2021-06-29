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Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Elmalı Davası' açıklaması

A Haber
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Giriş: 29.06.2021 11:38
Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada bakanlık avukatlarının sanıkların tahliyelerine karşı itirazda bulunduğunu, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceğini bildirdi. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Bakanlıktan Elmalı davası açıklaması BAKANLIKTAN ELMALI DAVASI AÇIKLAMASI
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