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Son dakika: 81 il valiliğine gönderildi! İçişleri Bakanlığından eğitim öğretimin ikinci yarı yılı için genelge

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Giriş: 04.02.2023 10:45
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine, '2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının İkinci Yarısında Alınacak Asayiş ve Trafik Tedbirleri' genelgesi gönderdi.
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