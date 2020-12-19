19 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

Son dakika: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.12.2020 00:20
Güncelleme:19.12.2020 00:28
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Öte yandan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

Öte yandan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kritik kanun teklifi Meclis'ten geçti
Kritik kanun teklifi Meclis'ten geçti
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu’na yanıt
Mahkemeden Osman Kavala hakkında flaş karar
Mahkemeden Osman Kavala hakkında flaş karar
Çin aşısı için net tarih verildi!
Çin aşısı için net tarih verildi!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki
Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar!
Uzaktan eğitimle ilgili flaş karar!
Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı!
Koronavirüs meslek hastalığı sayıldı!
Başkan Erdoğan: Tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız
Başkan Erdoğan: Tedbirler aldık, alıyoruz ve alacağız
CHP'deki taciz iddiaları Meclis'e taşınıyor
CHP'deki taciz iddiaları Meclis'e taşınıyor
1999'da FETÖ'yü deşifre etmişti
1999'da FETÖ'yü deşifre etmişti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması
Daha Fazla Video Göster