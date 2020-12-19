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Son dakika: 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi. Öte yandan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.
Öte yandan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.