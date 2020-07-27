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Son dakika: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 27.07.2020 09:06
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. .

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında ayrıca 2 piyade tüfeği, 1 el bombası ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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