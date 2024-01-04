Son dakika! 19 ilde 'Sibergöz-11' operasyonu: 45 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde eş zamanlı olarak “Ödeme Sistemleri ve Bilişim”, “Yasa Dışı Bahis”, “Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği /Tacizi” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarıyla mücadele kapsamında “SİBERGÖZ-11” operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalandı 14'ü tutuklandı.

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