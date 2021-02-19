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Son dakika: 11 ilde usulsüz reçete operasyonu

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Giriş: 19.02.2021 09:19
Güncelleme:19.02.2021 09:24
Son dakika haberi... Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete ile 12 milyon 523 bin TL vurgun yapan sağlık şebekesine operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden çoğu gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. .

Son dakika haberi... Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete ile 12 milyon 523 bin TL vurgun yapan sağlık şebekesine operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden çoğu gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.

Adana merkezli 11 ilde sağlık şebekesine operasyon! ADANA MERKEZLİ 11 İLDE SAĞLIK ŞEBEKESİNE OPERASYON!
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11 ilde usulsüz reçete operasyonu
11 ilde usulsüz reçete operasyonu
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