Son dakika: 11 ilde usulsüz reçete operasyonu

Son dakika haberi... Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete ile 12 milyon 523 bin TL vurgun yapan sağlık şebekesine operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden çoğu gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. .

Son dakika haberi... Adana merkezli 11 ilde usulsüz reçete ile 12 milyon 523 bin TL vurgun yapan sağlık şebekesine operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden çoğu gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.