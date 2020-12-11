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Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika haberi... FETÖ'nün mahrem imamlar yapılanmasına yönetlik 10 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 33 kişiden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı.
4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.