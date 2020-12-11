11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.12.2020 08:22
Güncelleme:11.12.2020 08:26
Son dakika haberi... FETÖ'nün mahrem imamlar yapılanmasına yönetlik 10 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 33 kişiden 29'u yakalanarak gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ /PDY Terör örgütünün Adalet Bakanlığı Mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında infaz koruma memuru, cezaevi katibi ve farklı birimlerde görevli olan 33 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı yakalandı.

4 zanlının yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika: 10 ilde FETÖ operasyonu
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
AB Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
HDP'li Beştaş, Çelik ve Işık'ı savundu
HDP'li Beştaş, Çelik ve Işık'ı savundu
CHP'li vekil Kadıgil parti içindeki taciz ve tecavüzleri mazur gördü: Tabii ki olacak
CHP'li vekil Kadıgil parti içindeki taciz ve tecavüzleri mazur gördü: Tabii ki olacak
DHKP-C'li avukatın yakalanma görüntüleri
DHKP-C'li avukatın yakalanma görüntüleri
Bakanlık o veriyi ilk kez paylaştı
Bakanlık o veriyi ilk kez paylaştı
İçişleri: Canlı bomba etkisiz hale getirildi
İçişleri: Canlı bomba etkisiz hale getirildi
THY'en Başakşehir Futbol Takımına sürpriz anons! Tüm kafile kaptan pilotu alkışladı
THY'en Başakşehir Futbol Takımına sürpriz anons! Tüm kafile kaptan pilotu alkışladı
İçişleri Bakanlığı açıkladı | Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı | Resulayn'dan acı haber: 2 asker şehit oldu
Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi imzalar
Türkiye ve Azerbaycan arasında tarihi imzalar
Tarihi günde ne mesaj verildi?
Tarihi günde ne mesaj verildi?
Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ sevinci
Azerbaycan halkının Dağlık Karabağ sevinci
Daha Fazla Video Göster