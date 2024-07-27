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Somali tezkeresi TBMM’de kabul edildi! Türk askeri 2 yıl görev yapacak

Somali tezkeresi TBMM’de kabul edildi! Türk askeri 2 yıl görev yapacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 19:13
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Somali’de 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM'de görüşülerek oy çokluğuyla kabul edildi.
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Somali tezkeresi TBMM’de kabul edildi!
Somali tezkeresi TBMM’de kabul edildi!
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