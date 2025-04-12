Somali Dışişleri Bakanı Omar A Haber’de: Sorun Başkan Erdoğan sayesinde çözüldü

Antalya Diplomasi Forumu sürüyor. A Haber muhabiri Murat Sekban'ın konuğu olan Somali Dışişleri Bakanı Ali Mohamed Omar, “Somali-Etiyopya gerginliğini Türkiye bitirdi. Sorun Başkan Erdoğan sayesinde çözüldü.” dedi.

Somali Dışişleri Bakanı Ali Mohamed Omar'ın öne çıkan sözleri:

Bizim için Türkiye ile iş birliği çok önemliç. Türkiye ve Somali'nin enerji iş birliği var ve Türkiye ile stratejik ortaklık yapıyoruz.

TÜRKİYE-SOMALİ GÜVENLİK ANLAŞMASI

- Türkiye terörle mücadelede bize yardım ediyor

TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK DİPLOMASİSİ

- Somali-Etiyopya gerginliğini Türkiye bitirdi. Etiyopya ile komşumuz, iyi geçinmeliyiz. Sorun Başkan Erdoğan sayesinde çözüldü.