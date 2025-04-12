12 Nisan 2025, Cumartesi
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Somali Dışişleri Bakanı Omar A Haber'de: Sorun Başkan Erdoğan sayesinde çözüldü
Antalya Diplomasi Forumu sürüyor. A Haber muhabiri Murat Sekban'ın konuğu olan Somali Dışişleri Bakanı Ali Mohamed Omar, “Somali-Etiyopya gerginliğini Türkiye bitirdi. Sorun Başkan Erdoğan sayesinde çözüldü.” dedi.
Somali Dışişleri Bakanı Ali Mohamed Omar'ın öne çıkan sözleri:
Bizim için Türkiye ile iş birliği çok önemliç. Türkiye ve Somali'nin enerji iş birliği var ve Türkiye ile stratejik ortaklık yapıyoruz.
TÜRKİYE-SOMALİ GÜVENLİK ANLAŞMASI
- Türkiye terörle mücadelede bize yardım ediyor
TÜRKİYE'NİN ARABULUCULUK DİPLOMASİSİ
- Somali-Etiyopya gerginliğini Türkiye bitirdi. Etiyopya ile komşumuz, iyi geçinmeliyiz. Sorun Başkan Erdoğan sayesinde çözüldü.