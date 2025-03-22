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Sokak provokasyonları ile ne amaçlanıyor? İşte geçmişten bugüne senaryolar

"Sokak" provokasyonları ile ne amaçlanıyor? İşte geçmişten bugüne senaryolar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 19:03
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 şüpheli, terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. CHP’nin sokak çağrıları sonrası güvenlik güçleri alarma geçti. Provokasyonlarla ne amaçlanıyor? Sokak olayları üzerinden siyaseti dizayn etme girişimleri mi devrede? A Haber Analiz Haber ile geçmişten bugüne sokak provokasyonlarını ve perde arkasını mercek altına aldı. İşte detaylar...
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Sokak provokasyonları ile ne amaçlanıyor? İşte geçmişten bugüne senaryolar
Sokak provokasyonları ile ne amaçlanıyor?
"Sokak" provokasyonları ile ne amaçlanıyor?
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