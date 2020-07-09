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Skandal Salda Gölü sözlerinin ardından A Haber'e iftira atan İYİ Partili vekil Aylin Cesur özür dileyecek mi?

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Giriş: 09.07.2020 00:09
Güncelleme:09.07.2020 00:09
İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Salda Gölü'ndeki çalışmalarla ilgili skandal ifadelere imza atmıştı. Cesur, ''“Salda’nın kumunu tek tek alır onların uygun yerlerine monte ederiz” sözlerini kullanmıştı. Skandal ifadeleri nedeniyle büyük tepki çeken Cesur, bununla da yetinmedi. Cesur, yoğun tepkiler üzerine hedef saptırma gayretine girişti ve sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak A Haber'e iftira attı.

İyi Partili Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Burdur'da bir kongredeki konuşmasında edebe sığmayan ifadeler kullandı. Cesur, "Salda'nın kumunu tek tek alır onların uygun yerlerine monte ederiz" sözleriyle tepki topladı. Sarf ettiği sözlere tepki gelince de inkar etmeye çalıştı ancak Cesur'un yaptığı konuşma kayıt altında olduğundan bu kez toplum vicdanından kaçamadı.



TEPKİ ÇEKİNCE A HABER'İ HEDEF ALDI
İP'li Cesur, tepkiler çığ gibi büyüyünce hedef saptırmak için A Haber'i hedef aldı.

Cesur, iftira odaklı paylaşımında "A Haber klasiği. Salda Gölü'ne yüklenici firmanın yaptığı; Çevre Şeh Bakğ'nın başlattığı, "götürülen kumları alıp, eski yerine monte etme işlemine", benim firmayı eleştirerek "tamamlamazsa biz kumu yerine monte ederiz" dememi, hükümete monte diye vermiş" ifadelerini kullandı. Cesur'un şimdi özür dileyip dilemeyeceği merak konusu!

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