Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği riskli kalp ameliyatı sonrası sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 15 gündür yoğun bakım ünitesinde hayati tehlikesi süren Önder'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Güner, Önder'in ağır bir süreçten geçtiğini hayati riskinin sürdüğünü söyledi.

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