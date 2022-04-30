Şırnak'ta jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün şehit oldu

Şırnak'ta devam eden Eren Abluka 5 Operasyonu’nda jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirdiği sırada düşerek yaralandı. Jandarma uzman çavuş Fatih Berkay Akgün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN