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Sinvar’ın ölümünün ardından Mecsid-i Aksa’da ilk cuma!

Sinvar’ın ölümünün ardından Mecsid-i Aksa’da ilk cuma!

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 12:22
İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ı Refah'ta öldürdüğünü duyurdu. Suikastın Hamas'ta ve bölgede nasıl yankı uyandıracağı konuşulurken çok sayıda Filistinli bu cuma da Mescid-i Aksa'da namazı kılmak için bir araya geliyor. Bölgedeki son durumu İslim İstanbullu aktardı.
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