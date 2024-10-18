Sinvar’ın ölümünün ardından Mecsid-i Aksa’da ilk cuma!

İsrail, Hamas lideri Yahya Sinvar'ı Refah'ta öldürdüğünü duyurdu. Suikastın Hamas'ta ve bölgede nasıl yankı uyandıracağı konuşulurken çok sayıda Filistinli bu cuma da Mescid-i Aksa'da namazı kılmak için bir araya geliyor. Bölgedeki son durumu İslim İstanbullu aktardı.

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