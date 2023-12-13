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Sinema salonlarına biletsiz giriliyor! Yapımcılar biletsiz girişlere isyan etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.12.2023 19:29
Pandemi sonrasında tekrar canlanan sinema sektöründe, şimdi de biletsiz girişler gündemde. Bazı sinema salonlarında turnike olmaması ve bilet kontrolü yapılmaması sebebiyle bilet almadan film izleyenler oluyor. Bu durum haliyle yapımcıların zarar etmelerine yol açıyor.
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