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Şile Halk Plajı temiz mi? Caddebostan Halk plajı temiz mi? Menekşe Halk Plajı temiz mi? İstanbul plajlarında deniz ne kadar temiz?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.06.2021 12:24
Sıcaklığın artması ile birlikte tatile şehir dışına gidemeyen İstanbullular Marmara’da denize girmeye başladı. Peki denizler ve plajlar ne kadar temiz? A haber ekibinden İslim Çobanoğlu mega kentteki 3 farklı plajdan numune aldı. Bakın analiz sonuçları nasıl çıktı.
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