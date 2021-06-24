Şile Halk Plajı temiz mi? Caddebostan Halk plajı temiz mi? Menekşe Halk Plajı temiz mi? İstanbul plajlarında deniz ne kadar temiz?

Sıcaklığın artması ile birlikte tatile şehir dışına gidemeyen İstanbullular Marmara’da denize girmeye başladı. Peki denizler ve plajlar ne kadar temiz? A haber ekibinden İslim Çobanoğlu mega kentteki 3 farklı plajdan numune aldı. Bakın analiz sonuçları nasıl çıktı.