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SİHA korkusundan yer altında konuşan PKK elebaşı Karasu: Türkiye şimdi çıkmak bilmiyor

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Giriş: 18.08.2020 16:11
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, SİHA korkusundan yer altında video çekerek örgüt üyelerine mesaj verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına değinen Karasu, Türkiye'nin son yıllarda politika değiştirdiğini söyledi. Karasu, "Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar' ifadelerini kullandı. SİHA'ların etkili olduğu Kuzey Irak'ta, Karasu'nun video için yer altını tercih etmesi ise dikkat çekti.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, SİHA korkusundan yer altında video çekerek örgüt üyelerine mesaj verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarına değinen Karasu, Türkiye'nin son yıllarda politika değiştirdiğini söyledi. Karasu, "Türk devleti politika değiştirdi. Önceden sadece sınırlarını korurlardı, bir yere girip çıkarlardı. Şimdi ise çıkmak bilmiyorlar' ifadelerini kullandı. SİHA'ların etkili olduğu Kuzey Irak'ta, Karasu'nun video için yer altını tercih etmesi ise dikkat çekti.

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