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Serkan Bayram'dan Başkan Erdoğan'a "Buğday Tanesi" kitabı hediyesi

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Giriş: 21.12.2022 14:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayatını konu alan "Buğday Tanesi" kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.
Erdoğan’a Buğday Tanesi hediyesi
Erdoğan'a "Buğday Tanesi" hediyesi
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