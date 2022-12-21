21 Aralık 2022, Çarşamba
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Serkan Bayram'dan Başkan Erdoğan'a "Buğday Tanesi" kitabı hediyesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, hayatını konu alan "Buğday Tanesi" kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etti.