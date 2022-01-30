Semra Güzel sözlü savunma yapacak mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi yaklaşık 10 günlük aranın ardından salı günü mesaiye başlayacak. İlk gündem maddesi öğretmenlik meslek kanunu olacak. Kripto para düzenlemesine ilişkin çalışmalar da devam edecek. Dokunulmazlığının kaldırılması istenen HDP'li Semra Güzel'in savunması için verilen süre yarın sona eriyor.

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