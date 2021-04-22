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Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı açıklaması

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Giriş: 22.04.2021 10:51
Güncelleme:22.04.2021 11:08
Dünyayı hayran bırakan Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar F-35'ler ve Milli İnsansız Savaş Uçağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermeme kararına değinen Bayraktar, "F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir." şeklinde konuştu.
Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı açıklaması
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