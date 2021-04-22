Selçuk Bayraktar'dan F-35 ve Milli İnsansız Savaş Uçağı açıklaması

Dünyayı hayran bırakan Türk SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar F-35'ler ve Milli İnsansız Savaş Uçağı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermeme kararına değinen Bayraktar, "F-35'leri vermiyor olmaları bugün bizim için dezavantaj gibi gözükse de yarın milli savunma sanayiimiz için en hayırlı işlerden biri olabilir." şeklinde konuştu.