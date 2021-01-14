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Selçuk Bayraktar paylaştı: Milli gurur AKINCI PT-3'ten yeni görüntüler!

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Giriş: 14.01.2021 23:44
Güncelleme:15.01.2021 00:32
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar milli gurur vesilesi AKINCI PT-3 testinden yeni görüntüler paylaştı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI'nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.

"FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNTÜLER..."
Bayraktar Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba, Gecen gün başarıyla biten #AKINCI PT-3 testimizden sizler için farklı açılardan görüntüler." ifadelerine yer verdi

Selçuk Bayraktar paylaştı: Milli gurur AKINCI PT-3'ten yeni görüntüler!
Selçuk Bayraktar paylaştı: Milli gurur AKINCI PT-3'ten yeni görüntüler!
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