- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Selçuk Bayraktar paylaştı: Milli gurur AKINCI PT-3'ten yeni görüntüler!
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar milli gurur vesilesi AKINCI PT-3 testinden yeni görüntüler paylaştı.
"FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNTÜLER..."
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, gece boyunca devam eden AKINCI'nın üçüncü prototipinin testinden görüntü paylaştı.
"FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNTÜLER..."
Bayraktar Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Merhaba, Gecen gün başarıyla biten #AKINCI PT-3 testimizden sizler için farklı açılardan görüntüler." ifadelerine yer verdi