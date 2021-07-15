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Şehitler için Meclis'te Kur'an tilaveti

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Giriş: 15.07.2021 12:41
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıl dönümü nedeniyle Gazi Meclis'e geldi. Gazi Meclis'te düzenlenen törende Türkiye Büyük Millet Meclis'i Camii İmam Hatibi Mehmet Göregen ve Ahmet Yedekçi, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an tilaveti okudu.
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