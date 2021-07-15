15 Temmuz 2021, Perşembe
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Şehitler için Meclis'te Kur'an tilaveti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 5. yıl dönümü nedeniyle Gazi Meclis'e geldi. Gazi Meclis'te düzenlenen törende Türkiye Büyük Millet Meclis'i Camii İmam Hatibi Mehmet Göregen ve Ahmet Yedekçi, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an tilaveti okudu.