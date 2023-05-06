Şehit yakınları ve gaziler seçimi değerlendirdi: Özerlik isteyenlerle yürüyenlere yazıklar olsun

Şehit yakınları ve gaziler 14 Mayıs seçimleriyle ilgili konuştu. Sözler sert mesajlar netti. "Özerklik isteyenlerle yürüyene yazıklar olsun" diyen şehit yakınları ve gaziler, 7'li masaya ateş püskürdü, “Desteğimiz Erdoğan'a” dedi.

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