28 Aralık 2023, Perşembe
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Şehit haberlerinin gizlendiği iddialarına yanıt! Tabur komutanı yaralı çatıştı
Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 71 kritik hedefin imha edildiğini ve 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 22-23 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Terör saldırısına ilişkin idari tahkikat başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde meydana gelen her olay sonrası idari tahkikat başlatıldığını belirten bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki terör saldırısının da her yönüyle incelendiğini belirtti. Bakanlık personeli ve birlik güvenliği açısından askerlerin cep telefonu kullanımına ilişkin ciddi tedbirler alınacağı da vurgulandı.