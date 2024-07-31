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Şehit edilen İsmail Haniye'yi anlatırken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: Mescid-i Aksa için feda etti...

Şehit edilen İsmail Haniye'yi anlatırken canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı: Mescid-i Aksa için feda etti...

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 11:04
İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikastte şehit edildi. TBMM Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Turan, duygusal anlar yaşadı gözyaşlarına hakim olamadı.
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