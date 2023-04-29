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Şehit Astsubaya veda...

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Giriş: 29.04.2023 10:36
Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz son yolculuğuna uğurlandı.
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