02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
Kadıköy-Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı. Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Savrulan 7 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.