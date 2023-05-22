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SEÇİM AYARLI "MİLLİYETÇİLİK" ÇIKIŞI! PKK’dan Kılıçdaroğlu’na peş peşe destek açıklamaları ne anlama geliyor?

A Haber
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Giriş: 22.05.2023 12:39
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajlarına bir yenisi daha eklendi. PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarından Fatoş Göksungur, Kılıçdaroğlu'na oy istedi, "28 Mayıs'tan sonra zafer halayları çekeceğiz" derken Başını saklandığı ininden çıkaramayan PKK'nın sözde elebaşlarından Murat Karayılan, bölücü ifadeler kullanarak HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun ilk turda önde olduğu illeri kutlayarak ikinci tur için de çağrıda bulundu. HDP'nin desteklediği Kılıçdaroğlu neden milliyetçi söyleme yöneldi? PKK ve HDP'nin Kılıçdaroğlu'na açık desteğini gizleme planı mı? HDP ve PKK'nın açıklamalarına Kılıçdaroğlu ne diyecek? PKK-HDP ile ilişkiyi seçmen unutur mu? Kılıçdaroğlu'nun yeni milliyetçilik söylemleri oy kazandırır mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve kamuoyu araştırmacısı Hilmi Taşdemir değerlendirdi.
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