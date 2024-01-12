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Seçil Erzan 2. kez hakim karşısında! İşte mahkemedeki ilk sözleri

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.01.2024 13:47
Güncelleme:12.01.2024 13:47
Türkiye'nin günlerce konuştuğu fon vurgunu davasında 2 duruşma yapılıyor. Seçil Erzan ile birlikte 7 sanık hakim karşısında. Seçil Erzan duruşmada, “Ben onların kız kardeşi gibiydim. Aldığım parayı 1 saat içinde başkası kapıyordu. Başkasının parasıyla açık kapatmaya 2020 yılında başladım. Bana para vermeyin artık diye yalvarıyordum” ifadelerini kullandı. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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