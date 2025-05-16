16 Mayıs 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Savaşın kartalı barışın güvercini Türkiye! Son 1 hafta neler oldu?
Savaşın kartalı barışın güvercini Türkiye! Son 1 hafta neler oldu?

Savaşın kartalı barışın güvercini Türkiye! Son 1 hafta neler oldu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.05.2025 15:19
Krizin, belirsizliğin ve değişimin hakim olduğu bir dünyada Türkiye çözümün merkezi olmaya devam ediyor. Peki son bir haftada Türkiye'nin, dünyada "barışın merkezi" olarak öne çıktığı, hangi diplomatik gelişmeler oldu? Bundan sonra ne olacak? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı Analiz haberde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Savaşın kartalı barışın güvercini Türkiye! Son 1 hafta neler oldu?
Başkan Erdoğan’dan AB’ye net mesaj!
Başkan Erdoğan’dan AB’ye net mesaj!
Güneşte yılın en güçlü patlaması!
Güneşte yılın en güçlü patlaması!
Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza
Çınarcık Belediyesi’ne 1.3 milyon TL ceza
Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz
Bakan Fidan: Savaşın bitmesi için çaba sarf ediyoruz
Rusya ve Ukrayna’nın talepleri neler?
Rusya ve Ukrayna'nın talepleri neler?
İran-Avrupa nükleer zirvesi başladı!
İran-Avrupa nükleer zirvesi başladı!
Avrupa’da gündem Türkiye diplomasisi!
Avrupa’da gündem Türkiye diplomasisi!
Barış masasında ilk hedef ateşkes
"Barış masasında ilk hedef ateşkes"
Arnavutluk’ta ilk mesaj: Barışı seslendireceğiz
Arnavutluk’ta ilk mesaj: Barışı seslendireceğiz
Masaya hangi şartlar gelecek?
Masaya hangi şartlar gelecek?
Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü toplantısı başladı
Savaşın kartalı barışın güvercini Türkiye!
Savaşın kartalı barışın güvercini Türkiye!
Daha Fazla Video Göster