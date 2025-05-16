Savaşın kartalı barışın güvercini Türkiye! Son 1 hafta neler oldu?

Krizin, belirsizliğin ve değişimin hakim olduğu bir dünyada Türkiye çözümün merkezi olmaya devam ediyor. Peki son bir haftada Türkiye'nin, dünyada "barışın merkezi" olarak öne çıktığı, hangi diplomatik gelişmeler oldu? Bundan sonra ne olacak? Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisimizin hazırladığı Analiz haberde...

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