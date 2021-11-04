Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Sağlık Bakanlığı acil kullanım onayı verecek

Yerli aşıya ilişkin tüm çalışmalar hızla sürerken Sanayı ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli aşının kullanımına yönelik açıklama geldi. Bakan Varank yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verilecek tarihi duyurdu. TURKOVAC ne zaman yaptırılabilir? Yerli aşıya onay verildi mi? İşte detaylar...