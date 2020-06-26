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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki anısını anlattı

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Giriş: 26.06.2020 22:09
Güncelleme:26.06.2020 22:23
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki şahsi hesabından paylaşımda bulundu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtüsü yasağına karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 yıl önce Kütahya Askeri Havalimanı yetkililerinin, "Konvoyda başörtülüler var, biz bu şekilde sizi içeriye alamayız" denilmesi üzerine herkesi bir otobüse alarak havalimanına girmiş.
Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki anısını anlattı
Başkan Erdoğan'ın 11 yıl önceki anısını anlattı
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