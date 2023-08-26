Samsun’da Çakallı Menemeni festivali! Çakallı Menemeni nasıl yapılır?

Samsun'un yöresel lezzeti olan Çakallı Menemeni’nin tanıtımı için festival yapılıyor. Peki Çakallı Menemen nasıl yapılır? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN