16 Ekim 2021, Cumartesi
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Samsun Kavak’ta feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı | İstanbul’dan Trabzon’a giden otobüs…
Son dakika haberi... Samsun'da İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşanırken, kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. İşte bölgeden ilk görüntüler...