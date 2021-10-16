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Samsun Kavak’ta feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı | İstanbul’dan Trabzon’a giden otobüs…

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Giriş: 16.10.2021 09:06
Güncelleme:16.10.2021 09:44
Son dakika haberi... Samsun'da İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşanırken, kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. İşte bölgeden ilk görüntüler...
Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var YOLCU OTOBÜSÜ DEREYE YUVARLANDI! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
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