07 Ağustos 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sahte diplomada iddialar ve gerçekler! Soruşturması hangi aşamada?
Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak sahte diploma ve belge düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Sahte e-imza operasyonuyla ilgili iddialar ve gerçekler" bülteni yayımladı. Detayları A Haber muhabiri Şener Çetin anlattı.