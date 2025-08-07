Sahte diplomada iddialar ve gerçekler! Soruşturması hangi aşamada?

07 Ağustos 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.08.2025 11:50
Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak sahte diploma ve belge düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Sahte e-imza operasyonuyla ilgili iddialar ve gerçekler" bülteni yayımladı. Detayları A Haber muhabiri Şener Çetin anlattı.
