Sahte diplomada iddialar ve gerçekler! Soruşturması hangi aşamada?

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin e-imzasını kopyalayarak sahte diploma ve belge düzenlenmesine ilişkin yürütülen soruşturma derinleşerek devam ediyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Sahte e-imza operasyonuyla ilgili iddialar ve gerçekler" bülteni yayımladı. Detayları A Haber muhabiri Şener Çetin anlattı.

