06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Sahte diploma skandalı nasıl ortaya çıktı? Sahte e-İmzalar nasıl oluşturuldu?
Sahte e-İmzalarla üniversite ve YÖK sistemine giren ve bu yolla notları yükseltip sahte diplomalar oluşturan suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar var. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaşırken Takvim gazetesi Yayın Yönetmeni Faruk Erdem gelişmeleri değerlendirdi.