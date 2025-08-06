Sahte diploma skandalı nasıl ortaya çıktı? Sahte e-İmzalar nasıl oluşturuldu?

Sahte e-İmzalarla üniversite ve YÖK sistemine giren ve bu yolla notları yükseltip sahte diplomalar oluşturan suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar var. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaşırken Takvim gazetesi Yayın Yönetmeni Faruk Erdem gelişmeleri değerlendirdi.

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