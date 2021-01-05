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Sağlık Bakanlığından flaş açıklama: Çin aşısının analiz çalışmalarına başlandı

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Giriş: 05.01.2021 10:07
Güncelleme:05.01.2021 10:08
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı: Covid-19 aşısının analizleri Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında yapılıyor. Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün analiz çalışmalarına başlandı. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

Sinovac firmasının geliştirdiği Covid-19 aşısının ülkemize getirilmesinin ardından aynı gün Sağlık Bakanlığı laboratuvarlarında analiz çalışmalarına başlandı.

30 Aralık 2020 sabahı Ankara'ya getirilen CoronaVac aşılarının ilk partisi, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı İlaç ve Aşı Depoları'na yerleştirildi. Aşılardan alınan numuneler, analizlerinin yapılması için soğuk zincir ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları'na gönderildi.

Numunelerin analizleri, tüm dünyada uygulanmakta olan rutin kalite kontrol süreçlerine uygun olarak gerçekleştiriliyor. Analizler ile aşının raf ömrü boyunca firma tarafından tanımlanan koşullarda saklanması ve uygulanması halinde sahip olması beklenen kalite, etkililik ve güvenilirliğinin kontrolü yapılıyor.

Analiz sürecinde aşının formülasyon yapısının değişip değişmediği kontrol ediliyor. Aşının üretimden gelen özelliklerinin korunup korunmadığı, beklenilen etkiye sahip olup olmayacağı ve güvenli olup olmadığı bu süreç sonunda tespit ediliyor. En az 14 gün sürecek testlerin ardından uygun bulunması halinde aşı, TİTCK tarafından "acil kullanım onayı" verilerek kullanıma sunulacak.

TİTCK Laboratuvarları, uluslararası muadil kurum ve kuruluşlarca tanınırlığa ve akreditasyona sahip ulusal kontrol laboratuvarlarıdır. Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan ve ülkemizde ruhsatlandırılan tüm aşılar bu laboratuvarlarda analiz ediliyor.

Aşılar dışında tıbbi biyolojik ürünler dahil tüm ilaçlar, enteral beslenme ürünleri ve tıbbi mamalar, tıbbi cihazlar, insan vücuduna temas eden biyosidal ürünler ve kozmetiklerin kalite kontrol testleri de yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.

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