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Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması: Kademeli bir şekilde yapılacak

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Giriş: 21.10.2020 16:35
Güncelleme:21.10.2020 16:41
Son dakika haberi... İnfluenza aşısı hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı, "Belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.
2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.
3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.

Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması
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