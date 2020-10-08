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Sağlık Bakanlığı vaka sayılarını açıkladı | 8 Ekim 2020

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Giriş: 08.10.2020 20:51
Güncelleme:08.10.2020 20:57
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs salgını hakkında flaş uyarılarda bulundu. İşte 8 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayıları.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirmek için açtığı Covid-19 Bilgilendirme sayfası 8 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 8 Ekim'e ait koronavirüs vaka sayılarını Covid-19 Bilgilendirme Sayfası'ndan açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vaka sayılarının açıklanmasının ardından resmi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." ifadelerine yer verdi.

Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
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