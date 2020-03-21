21 Mart 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
21.03.2020

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüsü 15 dakikada tespit eden kit devrede |Video

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı koronavirüs tanısı için 15 dakikada sonuç veren yeni tanı kitinin kullanılacağını açıkladı. Bakan Fahrettin Koca daha önce duyurmuştu.

tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan Yeni Koronavirüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor.

KORONAVİRÜS TESTİ 15 DAKİKADA ÇIKACAK
Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen labaratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Artık Yeni Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti.

15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söylerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti.Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Virüsü 15 dakikada tespit ediyor
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Virüsü 15 dakikada tespit ediyor
Bakan Koca virüsten kendisini nasıl koruyor? İşte o tedbirleri
Bakan Koca virüsten kendisini nasıl koruyor? İşte o tedbirleri
Türkiye 68 ülke ile uçuşları durdurdu
Türkiye 68 ülke ile uçuşları durdurdu
Sosyal medya bunu konuşuyor: Virüs mü bulaştırdı?
Sosyal medya bunu konuşuyor: Virüs mü bulaştırdı?
Bahçeli'den vatandaşlara koronavirüs çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronavirüs çağrısı
Sıcak su virüse davetiye mi çıkartıyor?
Sıcak su virüse davetiye mi çıkartıyor?
Ünlülerden koronavirüse karşı anlamlı çağrı: ‘Şimdi iyilik...’
Ünlülerden koronavirüse karşı anlamlı çağrı: ‘Şimdi iyilik...’
Fener'de korona şoku! Resmi açıklama yapıldı
Fener'de korona şoku! Resmi açıklama yapıldı
Korona testi nasıl yapılıyor?
Korona testi nasıl yapılıyor?
Koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız?
Koronavirüsten korunmak için neler yapmalıyız?
Tuzlu su ile ağız çalkalamak işe yarar mı? İşte cevabı...
Tuzlu su ile ağız çalkalamak işe yarar mı? İşte cevabı...
Mehmetçikten sağlık çalışanlarına alkış!
Mehmetçikten sağlık çalışanlarına alkış!
Daha Fazla Video Göster