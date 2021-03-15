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Sağlık Bakanlığı 15 Mart 2021 Kovid-19 vefat, vaka, test sayısı, iyileşen tablosu

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Giriş: 15.03.2021 20:44
Güncelleme:15.03.2021 20:49
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 15 Mart 2021 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

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