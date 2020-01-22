Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Eczanelerde ilaç sıkıntı yok |Video

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Koca, "Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı." dedi. Koca, "Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.