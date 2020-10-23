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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanelerinin önemi hakkında açıklama

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Giriş: 23.10.2020 22:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" diyerek söz ettiği şehir hastaneleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şehir hastanelerinin deprem bölgeleri ve koronavirüsle mücadeledeki başarısına değinen Bakan Koca, "İsabetli yatırımlar olduğunu görmüş olduk" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"İSABETLİ YATIRIMLAR OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Yatırımların devam edeceğini belirten Bakan Koca, "Son olarak burada değerlendirmelerini yürüttüğümüz 5 ilimizdeki yatırım planlarımızı aktarmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim diye ifade ettiği bu tesislerin ne kadar isabetli yatırımlar olduğunu hem Elazığ'da yaşadığımız deprem vesilesi ve Covid-19 vesilesiyle tekrar görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

5 il hakkındaki çalışmaları değerlendiren Bakan Koca, "Geçen yıl hizmete aldığımız Bursa Şehir Hastanemizde salgın döneminde bu yatırımın ne denli önemli olduğunu göstermiş oldu. Bursa Devlet Hastanesi eski adıyla Memleket Hastanesi'nin sağlık hizmet sunumuna devam etmesini sağlayacağız. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bursalı hemşehrilerimizin hastaneye ulaşımı kolaylaştırılmak üzere metro ihalesi yapılacak. Türkiye'de tek olan spastik çocuklar hastanemizi yenileyeceğiz. Balıkesir Sındırgı ve Gömeç ilçe devlet hastanelerimizin inşaatlarını bu yıl sonu tamamlayıp hizmete sunacağız. Bigadiç hastanesinin inşaatına başladık. Susurluk devlet hastanemizin ihalesini tamamladık, inşaatına başlıyoruz. Edremit devlet hastanesi proje çalışmalarımız devam ediyor. Gökçeada devlet hastanemizin inşaatına devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ

Yalova Şehir Hastanesi hakkında tarihi açıklayan Bakan Koca, "Yalova'da devlet hastanemizin inşaatına geçen yıl başlamıştık, önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bozüyük devlet hastanemizin inşaatı hızla devam ediyor, önümüzdeki yıl hizmete alacağız." ifadeleriyle duyurdu.

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