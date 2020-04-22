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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan New York Times'ın haberine tepki
New York Times, dünyanın koronavirüsle mücadelede takdir ettiği Türkiye hakkında iftira dolu bir haber yayımladı. Sağlık Bakanı Koca, New York Times'ın haberinde yer alan "Türkiye'de gerçek koronavirüs sayıları açıklanmıyor olabilir" ifadelerine sert tepki gösterdi.
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