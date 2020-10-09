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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mersin hakkındaki iddialara sert cevap

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Giriş: 09.10.2020 19:28
Güncelleme:09.10.2020 19:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin hakkında Şubat ayıyla ilgili sehven yapılan paylaşım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sağlık üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Koca, "Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilmiş olsunlar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin hakkında sehven yapılan hatalı paylaşım hakkında açıklama yaptı. Yanlışlıkla yapılan paylaşımı siyasete alet edenlere tepki gösteren Bakan Koca, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SAĞLIK ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN"

Bakan Koca yapılan yanlış hakkında yaptığı açıklamada, Evet bir yayın yapılmış, Şubat ayı sehven olarak geçmiş. Bunun doğru olmadığı bilgisi de aktarıldı editör tarafından. İddiayla şunu söylüyorum, Şubat ayı denilen ayla ilgili, Mersin'de yayında bahsedilen ilk vaka 25 Mart'tır, Şubat değil, yanlışlıkla Şubat yazılmış. Mersin'de 1 milyon 840 bin Mersinli kardeşime seslenerek söylüyorum, Mersin'de ilk vaka 22 Mart'ta görüldü. O vakada bir avukat kardeşimizdi, yabancı biriyle temasıyla bu enfeksiyonu almış olan kişiydi. Mersin'de 22 Mart'tan önce 1 milyon 840 bin kardeşimize seslenerek söylüyorum; testi pozitif olan bir vatandaşımız varsa lütfen çıksın söylesin. İddia ediyorum 22 Mart'tan önce testi pozitif olan Mersin'li yok! Lütfen politikacılar sağlık üzerinden siyaset yapmasınlar. Sağlık üzerinden siyasetin şifa olmayacağını bilmiş olsunlar. Biz bu süreci 83 milyonla birlikte şeffaf bir şekilde yol almalıyız. Salgında herkes farklı düşünebilir. Yeri geldiğinde ideolojik muhalefet de yapılabilir ama hiç kimsenin salgında, mücadelede geri kalmaya hakkı olamaz." ifadelerini kullandı.

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