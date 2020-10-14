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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 14 Ekim 2020 Çarşamba

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Giriş: 14.10.2020 19:56
Güncelleme:14.10.2020 20:05
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Koca, "Bugünkü hasta sayımız bin 671. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57. İyileşen hasta sayımızın sayısı bin 398. Bugün yapılan test sayısı ise 115 bin 328. Toplam vefat eden vatandaşımızın sayısı bugün itibariyle 9 bin 14." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Koca, "Bugünkü hasta sayımız bin 671. Hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 57. İyileşen hasta sayımızın sayısı bin 398. Bugün yapılan test sayısı ise 115 bin 328. Toplam vefat eden vatandaşımızın sayısı bugün itibariyle 9 bin 14." dedi.

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