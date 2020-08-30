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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ağustos koronavirüs vaka sayısını açıkladı

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Giriş: 30.08.2020 19:31
Güncelleme:30.08.2020 19:32
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Ağustos koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, vatandaşlara kritik uyarılarda da bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: T.C. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; son 24 saatte yapılan test sayısı 91 bin 302 olurken, bin 482 yeni tanı konuldu.Bugün 42 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 27 kişi iyileşti.

"DÜNE GÖRE DAHA AZ TEST TALEBİ OLDU"

Bakan Koca Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde." dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 30 Ağustos koronavirüs vaka sayısını açıkladı
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