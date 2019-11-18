Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Atalay Demirbaş'a "İmamoğlu" dayağı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş Vodafone Stadı’nda işadamı Atalay Demirbaş’ın locasını izinsiz kullandığı iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İşadamı Demirbaş, ‘locanın izinsiz kullanıldığına’ dair kamuoyuna yaptığı açıklamaları yalanlaması için baskı yapan Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından darp edildiğini iddia etti. Mahmutyazıcıoğlu, Demirbaş’a kafa ile saldırma görüntüleri ortaya çıktı.